Пожарные и спасатели привели в порядок захоронение в Таммисуо

Сотрудники МЧС пообещали сохранить шефство над мемориалом.

В преддверии 75-летия Великой Победы сотрудники 26 отряда ГУ МЧС России по Ленобласти, Всероссийского добровольного пожарного общества Выборгского района и представители местной администрации провели субботник на памятном захоронении № 73 в Таммисуо. Об этом сообщила газета "Выборг".

По словам начальника 26 пожарно-спасательного отряда, акция по благоустройству этой территории проводится не в последний раз:

С этого года по мере возможности мы будем делать все, чтобы данный мемориал выглядел ухоженным. отметил подполковник внутренней службы Александр Боровков

Участники субботника благоустроили обелиск на территории захоронения, убрали прошлогоднюю листву, покрасили ограждения. Мероприятие прошло под музыку военных лет.

Отметим, что захоронение в Таммисуо было обнаружено 6 лет назад. Здесь находятся могилы 87 солдат, погибших в 1940 году. Скоро планируется установить дополнительные плиты, на которых будет выгравировано 600 имен бойцов, отдавших жизнь за родину в 1944 году.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге высаживают цветы ко Дню Победы.

Фото: Газета "Выборг"