Видео: в Выборге высаживают цветы ко Дню Победы

Комбинат благоустройства Выборгского района продолжает приводить в порядок городские территории.

В среду, 6 мая, проводятся работы по посадке цветов в мемориальных комплексах и центральных площадях Выборга. Цветы высажены на площади Выборгских полков, у памятника "Танк Т -26", на Южном кладбище, на Воинском захоронении №33 (4 км Ленинградского шоссе).

У нас плановая высадка цветов однолетних ко Дню Победы. Сажаем виолу крупноцветную. Это единственный цветок, который выносит заморозки и всегда мы только его и сажаем на День Победы. Сажали у площади Выборгских полков, у танка на Гагарина, на Южном кладбище и здесь, 4 километр. Марина Матвеева, начальник отдела озеленения Комбината благоустройства Выборгского района.

Отметим, что ко Дню Победы проводится также ремонт на территории Воинского захоронения №33 с добавлением некоторых элементов, а именно – плит с внесением фамилий воинов – погибших.

