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В Селезнево появилась аллея памяти с портретами ветеранов
Сегодня, 11:05
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lizapoluda

В Селезнево появилась аллея памяти с портретами ветеранов

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Всего композиция включает 36 фотографий.

Новый мемориал появился в административном центре Селезневского сельского поселения. Перед домом культуры установили стенды с 36 портретами ветеранов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге". 

 Галерею разместили на благоустроенной территории, которая была открыта в конце 2019 года. Скоро на клумбах высадят цветы, а после завершения режима самоизоляции площадка станет местом проведения массовых мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что день Победы в Выборгском районе встретят онлайн.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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