В Селезнево появилась аллея памяти с портретами ветеранов

Всего композиция включает 36 фотографий.

Новый мемориал появился в административном центре Селезневского сельского поселения. Перед домом культуры установили стенды с 36 портретами ветеранов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Галерею разместили на благоустроенной территории, которая была открыта в конце 2019 года. Скоро на клумбах высадят цветы, а после завершения режима самоизоляции площадка станет местом проведения массовых мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что день Победы в Выборгском районе встретят онлайн.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting