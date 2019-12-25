День Победы в Выборгском районе встретят онлайн

На улице состоится только автопробег и возложение венков на мемориалы.

Выборгский район готовится встретить 75-летие Победы в новом формате. Города и поселения поучаствуют в виртуальных всероссийских акциях. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, во всех муниципальных образованиях пройдет возложение венков на братских захоронениях и чествование ветеранов с участием представителей муниципальных администраций, общественных деятелей, молодежи.

Раньше всех, в 8 часов утра, мероприятия проведет администрация Каменногорского городского поселения. Через час возложение состоится в Высоцком, Гончаровском и Светогорском поселениях, в 10 часов - в Приморском и Селезневском поселениях, а с 11 часов - в Красносельском и Первомайском муниципальных образованиях. В Полянском поселении точное время начала церемоний еще не определено.

Кроме того, для жителей 7орлда и всех желающих прозвучит онлайн-концерт военных песен и пройдет онлайн-трансляция "Бессмертный полк".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе проходят субботники к 9 мая.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО