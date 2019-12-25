В Выборгском районе проходят субботники к 9 мая

В этом году мероприятия проходят без местных жителей.

Представители администрации Выборгского района совместно с сотрудниками системообразующих организаций и предприятий проводят субботники на мемориалах и захоронениях в рамках подготовки ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В четверг, 7 мая, были проведены работы по уборке Южного кладбища с соблюдением всех противоэпидемических норм. Кроме того, субботники состоялись на захоронениях вблизи улиц Дальняя, Раппатила, станции Таммисуо, возле братских могил на шоссе Скандинавии и на кладбище Кангас, а также у мемориалов памяти В. П. Лазарева и на 4 километре Ленинградского шоссе.

Отметим, что в этом году в связи с эпидемией коронавируса к работам не привлекаются местные жители. Однако активное участие в субботниках приняли представители порядка 10 организаций, таких как РАСЭМ, Леноблводоканал, МУП "Служба заказчика". Памятные места приводят в порядок и участники молодежных объединений.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский замок украсили знаменем Победы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО