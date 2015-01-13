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Полковник Андрей Ефремов рассказал про осенний призыв в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 22:19
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Полковник Андрей Ефремов рассказал про осенний призыв в Петербурге и Ленобласти

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Срочников из региона пообещали не отправлять в приграничные зоны.

Мужчин, годных к срочной военной службе в Ленинградском военном округе, в период осеннего призыва не собираются отправлять в новые регионы РФ для выполнения задач СВО. Это стало известно со слов врио начальника организационно-мобилизационного управления округа, полковника Андрея Ефремова, который выступил на пресс-коференции ТАСС.

Особенно хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах Российской Федерации привлекаться не будут.

Андрей Ефремов, врио начальника организационно-мобилизационного управления округа

Также Ефремов сообщил, что во время осенней кампании в этом году призывники смогут обжаловать решение призывных комиссий в досудебном порядке. Жалоба может быть подана в комиссию субъекта РФ как в электронном формате с помощью портала "Госуслуги", так и в бумажном виде при посещении МФЦ.

Ранее Piter.TV сообщал, что в период осеннего призыва повестки получат 22 тыс. срочников.

Фото: freepik.com

Теги: осенний призыв, сво, срочники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Мировые новости, События на Украине,

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