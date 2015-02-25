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В осенний призыв в Петербурге повестки получат 22 тыс. срочников
Сегодня, 12:42
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В осенний призыв в Петербурге повестки получат 22 тыс. срочников

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При этом отмечается, что к службе привлекут только 3 тыс. человек.

Призыву в Петербурге этой осенью подлежат порядка 22 тыс. срочников. Им уже рассылают повестки, заявил военный комиссар города Марат Урмансов 24 сентября. 

При этом отмечается, что к службе привлекут только 3 тыс. человек. Под призыв в 2024 году попадают мужчины до 30 лет. 

По словам Марата Урмансова, в весенний призыв на службу были отправлены 2,6 тыс. петербуржцев, примерно 15 тыс. получили отсрочку. 

Ранее в Петербурге и Ленобласти задержали двоих контрактников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: армия, срочная служба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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