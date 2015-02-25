В осенний призыв в Петербурге повестки получат 22 тыс. срочников

При этом отмечается, что к службе привлекут только 3 тыс. человек.

Призыву в Петербурге этой осенью подлежат порядка 22 тыс. срочников. Им уже рассылают повестки, заявил военный комиссар города Марат Урмансов 24 сентября.

При этом отмечается, что к службе привлекут только 3 тыс. человек. Под призыв в 2024 году попадают мужчины до 30 лет.

По словам Марата Урмансова, в весенний призыв на службу были отправлены 2,6 тыс. петербуржцев, примерно 15 тыс. получили отсрочку.

Ранее в Петербурге и Ленобласти задержали двоих контрактников.

Фото: Piter.TV