Двое россиян задержаны за попытку вмешаться в выборы в Ливии

Один из них - политтехнолог из Петербурга.

Двоих россиян арестовали в Ливии. Их подозревают во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в стране. Об этом 5 июля сообщило агентство Bloomberg. Имена оно раскрывать не стало.

По данным издания "Проект", среди задержанных находится политтехнолог Максим Шугалей. В ливийском тюрьме он находится уже более месяца. Ранее задержанный работал на выборах президента в 2018 году в Мадагаскаре.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи заявила, что арестованные россияне хотели встретиться с Саифом аль-Исламом Каддафи. Это сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Зеленский заявил, что готов соблюсти минское соглашение ради мира в Донбассе.

Фото: flagof.ru