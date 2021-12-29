Политсоветники из Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе

О чем именно пойдет разговор между киевскими властями и политическими советниками, не уточняется.

Политические советники Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе. Об этом в своем Facebook написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что Франция и ФРГ являются участниками нормандского формата. О чем именно пойдет разговор между киевскими властями и политическими советниками, не уточняется. Однако, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак указал, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер подтвердили приверженность стран Минским соглашениям.

Ранее мы сообщили, что Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в переговорах с НАТО.

Фото: crimea-platform.org