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Политсоветники из Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе
Сегодня, 13:39
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Политсоветники из Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе

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О чем именно пойдет разговор между киевскими властями и политическими советниками, не уточняется.

Политические советники Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе. Об этом в своем Facebook написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что Франция и ФРГ являются участниками нормандского формата. О чем именно пойдет разговор между киевскими властями и политическими советниками, не уточняется. Однако, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак указал, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер подтвердили приверженность стран Минским соглашениям.

Ранее мы сообщили, что Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в переговорах с НАТО.

Фото: crimea-platform.org

Теги: киев, политсоветники, франция, фрг
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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