Геннадий Подлесный прокомментировал встречи, которые прошли в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Россия "развернулась" на Восток около двух лет назад. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам телеканала "360.ru" директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он объяснил ведущей программы Екатерине Малашенко, почему сотрудничество с Малайзией может стать для Вашингтона огромным вызовом. Речь идет о том, что именно Юго-Восточная Азия станет в будущем театром военных действий. Он не исключил противостояние между Китаем и Тайванем, так как Пекин продолжает продвигать свои национальные интересы а регионе, в том числе, конфликтуя с Малайзией. Дополнительно специалист напомнил о рабочей поездке сербского вице-премьера Александра Вулина. Иностранец провел на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рабочую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Этот поворот на Восток очень наглядно демонстрирует не только Путин, но и те гости ВЭФ. Сербия находится географически в крайнем неудобном положении, ее со всех сторон пытаются оторвать от России. Приезд Вулина — это попытка найти точку опоры на Востоке. Геннадий Подлесный, эксперт

Также посещение ВЭФ-2024 премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима говорит о том, что эта страна меняет приоритеты в сторону России и Китая. Для Москвы речь идет о экономическом и военным узле. Если российское руководство сможет создать в Малайзии собственную военную базу, то для американской администрации это соглашение станет проблемой..

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Фото и видео: 360.ru