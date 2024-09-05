Олег Соскин напомнил о том, что власти на Украине скрывают полную информацию о различных инцидентах.

Российские воздушные удары, наносимые по разным городам Украины вызвали растерянность у лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что замалчивание таких вещей не имеет смысла, так как весь мир видит эту ситуацию достаточно четко.

Важна реакция Зеленского — он аж прямо присел. У него стоит задача теперь молчать и постараться Полтаву "смыть", чтобы никто не вспоминал. И Львов "смыть". Были удары в Кривом Роге — это же город Зеленского. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что 4 августа стало известно о взрывах в Львовской и Сумской областях Украины, а также в Кривом Роге Днепропетровской области. Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине. Командование противников признало сведения о том, что десятки военнослужащих погибли, а еще сотни бойцов получили ранения.

"Как никогда". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин