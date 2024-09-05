Олег Соскин прокомментировал ракетные удары в Полтаве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен нести ответственность за воздушные удары, которые Вооруженные силы России совершили по Полтаве и Львову. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранец добавил, что на линии фронта в региональном конфликте для ВСУ также нет никаких хороших новостей. Специалист указал зрителям шоу на то, что попытка совершить атаку на Курскую область РФ просто захлебнулась.

Полтава, перед этим же сколько всего, плохих событий, трагических, и сегодня, получается, четвертое: Львов бахнуло так, <…> как никогда. <…> Зеленский виноват. Трагические события — они просто пошли как из ящика Пандоры, Зеленский его открыл. Олег Соскин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин