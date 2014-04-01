В Киеве призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16

Олег Соскин ценил отставку Николая Олещука после трагедии с F-16.

Заявление украинского министерства по обороне Рустема Умерова о том, что отставка командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука связана с "ротацией сил", а не с крушением истребителя F-16 американского производства, является чрезвычайно наглым оправданием, после которого его следует снять чиновника с занимаемой должности. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.

Из-за очень низкого уровня компетенции Умеров имеет наглость и глупость рассказывать CNN вот такой словесный мусор. Теперь он прославится на английском языке. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны. Олег Соскин, эксперт

Иностранец указал на то, что указанный инцидент лишь в очередной раз доказывает, что в украинской власти сейчас прослеживается нехватка компетентных и профессиональных кадров, а также здоровых сил в управлении государством, которые были бы способны дать правильную оппозиционную характеристику тому, что происходит внутри страны.

"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин