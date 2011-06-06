Политолог раскрыл, Трамп пообещал Нетаньяху за возможность стать "миротворцем"

Дмитрий Ежов объяснил, почему глава США "отобрал лавры" у премьера Израиля в вопросе урегулирования кризиса в секторе Газа.

Политический саммит в Египте американский президент-республиканец Дональд Трамп организовал для укрепления личных позиций, а не в интересах еврейского государства. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал доцент Финансового университета при российском федеральном правительстве, политолог Дмитрий Ежов. Специалист заметил, что такой вывод объясняет мировой общественности, почему премьер-министр Израиля Биньямин нетаньяху не прибыл в Шарм-эль-Шейх с рабочим визитом, а фактически уклонился от мирного процесса. Речь идет о том, что мирная инициатива носит лишь символический характер, а лидер Белого дома стремится легитимизировать собственные внешнеполитические усилия на ближневосточной арене.

Этот мирный саммит в Египте делается не для Нетаньяху, а Трампом для Трампа... Израиль по большому счету всегда был и остается инструментом США на Ближнем Востоке.. Дмитрий Ежов, эксперт

Дополнительно Дмитрий Ежов напомнил зрителям программы о традиционной роли Израиля как инструмента американского влияния. По его словам, с помощью Израиля Вашингтону удается сохранить баланс на Ближнем Востоке в вопросе национальных интересов. Эксперт также предположил о наличии финансового аспекта сделки, когда Дональд Трамп отобрал "лавры" миротворца у премьер-министра Израиля. Напомним, что ранее Трамп поставил подпись под соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Иностранный политик отметил, что стороны конфликта пришли к компромиссу, который позволит остановить затяжное противостояние.

Трамп: конфликт в секторе Газа закончился.

Фото и видео: 360.ru