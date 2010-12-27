Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
"Это смешно": политолог прокомментировал слова Болтона о том, что Россия "увязла" в Сирии
Сегодня, 9:43
0
Alena_Zinovieva
621

"Это смешно": политолог прокомментировал слова Болтона о том, что Россия "увязла" в Сирии

0
 
 

Эксперт считает, что РФ победила в САР.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Россия "увязла" в Сирии.  По его мнению, Москве сейчас нужен союзник, который смог бы покрыть все расходы на восстановление разрушенного в ходе войны арабского государства. По словам Болтона, этот момент США может использовать в своих целях, например, как некий рычаг давления на РФ. В свою очередь политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что слова Болтона звучат смешно. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Крутаков напомнил, что Россия победила в Сирийской Арабской Республике (САР). Владимир Путин вместе с Башаром Асадом сделали ставку на сохранение Сирии, и у них получилось искоренить террор. В настоящее время из САР убрали все вооруженные формирования, в том числе, и американских ставленников. "Поэтому Москва не завязла нигде, а, наоборот, развивает успех", — считает Крутаков.

Ранее эксперт высказался о задержании российского судна "Механик Погодин".

Фото: pixabay.com

Теги: джон болтон , политика , россия и сша , сирия
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5