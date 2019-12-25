Политолог Светов высказался об изменении политики США в случае избрания Трампа

По мнению эксперта, Вашингтон не откажется от своих задач и целей на внешней арене.

Политолог Юрий Светов высказался об изменении политики США в случае избрания Дональда Трампа на пост президента. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Вашингтон в любом случае не откажется от своих задач и целей на внешней арене. Он также назвал смешными разговоры о вероятном отказе США от финансирования Украины после переизбрания нынешнего главы Белого Дома Джо Байдена. Светов считает, что Трампа могут не допустить до выборов президента, которые пройдут в 2024 году.

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