  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Политолог Светов высказался об изменении политики США в случае избрания Трампа
Сегодня, 14:45
42
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Политолог Светов высказался об изменении политики США в случае избрания Трампа

0 0

По мнению эксперта, Вашингтон не откажется от своих задач и целей на внешней арене.

Политолог Юрий Светов высказался об изменении политики США в случае избрания Дональда Трампа на пост президента. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Вашингтон в любом случае не откажется от своих задач и целей на внешней арене. Он также назвал смешными разговоры о вероятном отказе США от финансирования Украины после переизбрания нынешнего главы Белого Дома Джо Байдена. Светов считает, что Трампа могут не допустить до выборов президента, которые пройдут в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что Воробьев и Лукашенко обсудили сотрудничество Подмосковья и Белоруссии.

Фото: Pixabay.com

Теги: выборы президента сша, дональд трамп, политолог, сша, юрий светов
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии