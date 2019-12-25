Политолог Светов: предел терпения Запада на выходки Зеленского еще не наступил

По словам эксперта, украинскому лидеру прощают все, что он вытворяет.

Предел терпения Запада на выходки президента Украины Владимира Зеленского еще не наступил. Об этом заявил политолог Юрий Светов в интервью телеканалу "360".

Эксперт напомнил, что в пьесе Евгения Шварца "Тень" был момент, когда тень отделилась от человека и стала занимать его место. Он отметил, что после того, как тени указали ее место, она вернулась к человеку обратно.

Зеленскому пока никто не говорит: "Знай свое место". Что бы он ни вытворял, ему все прощается. Юрий Светов, политолог

Ранее Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО.

Фото: YouTube / Владимир Зеленский