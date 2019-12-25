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Политолог Светов: предел терпения Запада на выходки Зеленского еще не наступил
Сегодня, 15:52
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Политолог Светов: предел терпения Запада на выходки Зеленского еще не наступил

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По словам эксперта, украинскому лидеру прощают все, что он вытворяет.

Предел терпения Запада на выходки президента Украины Владимира Зеленского еще не наступил. Об этом заявил политолог Юрий Светов в интервью телеканалу "360".

Эксперт напомнил, что в пьесе Евгения Шварца "Тень" был момент, когда тень отделилась от человека и стала занимать его место. Он отметил, что после того, как тени указали ее место, она вернулась к человеку обратно.

Зеленскому пока никто не говорит: "Знай свое место". Что бы он ни вытворял, ему все прощается.

Юрий Светов, политолог

Ранее Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО.

Фото: YouTube / Владимир Зеленский

Теги: владимир зеленский, запад, политолог, президент украины, юрий светов
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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