Политолог Суздальцев: Польша начала подготовку к возможной войне с Россией

По словам эксперта, польские военнослужащие настроены против Москвы.

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Польша ведет подготовку к возможной войне с Россией. Об этом сообщили на портале "Украина.ру".

По словам эксперта, польские военнослужащие настроены против Москвы, потому что идеологию вражды к русским им "прививают с детского сада". Однако численность армии Польши меньше, чем у Украины.

Политолог добавил, что Польша всегда проигрывала в штабах, а не на поле боя. У этого народа высокое самомнение, что обычно приводило к разгрому армии.

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