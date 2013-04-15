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Политолог Суздальцев: Польша начала подготовку к возможной войне с Россией
Сегодня, 19:30
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Политолог Суздальцев: Польша начала подготовку к возможной войне с Россией

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По словам эксперта, польские военнослужащие настроены против Москвы.

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Польша ведет подготовку к возможной войне с Россией. Об этом сообщили на портале "Украина.ру".

По словам эксперта, польские военнослужащие настроены против Москвы, потому что идеологию вражды к русским им "прививают с детского сада". Однако численность армии Польши меньше, чем у Украины.

Политолог добавил, что Польша всегда проигрывала в штабах, а не на поле боя. У этого народа высокое самомнение, что обычно приводило к разгрому армии.

Ранее на Piter.tv: бывший президент Польши предложил создать новый Евросоюз.

Фото:  Pexels

Теги: подготовка к войне с россией, политика, польша, суздальцев
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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