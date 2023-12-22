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Политолог Станкевич заявил, что Орбану не позволят возглавить Евросовет
Сегодня, 18:27
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Политолог Станкевич заявил, что Орбану не позволят возглавить Евросовет

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По мнению эксперта, у лидеров Евросоюза есть два пути.

Политолог Сергей Станкевич заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не позволят возглавить Евросовет в случае досрочного ухода Шарля Мишеля с этой должности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, у лидеров Евросоюза есть два пути: уговорить Мишеля остаться на своем посту до конца года или срочно найти ему замену, которая устроит всех. Он напомнил, что Венгрия займет пост председательствующей страны на шесть месяцев с 1 июля 2024 года. Также Станкевич отметил, что Орбана изображают "диссидентом и отщепенцем внутри Евросоюза".

Ранее политолог высказался о неизбежности мобилизации на Украине.

Фото: Pixabay.com

Теги: виктор орбан, мнение эксперта, премьер-министр венгрии, сергей станкевич
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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