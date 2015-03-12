Новые власти Венгрии официально признали Россию угрозой

Также Будапешт поддержал предоставление Киеву долгосрочных гарантий безопасности.

Венгрия сменила внешнеполитический курс при новом правительстве и назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Об этом говорится в документе для делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН, опубликованном в официальном правительственном вестнике Венгрии.

В заявлении сослались на то, что поведение российской стороны означает угрозу не только для Венгрии, но и других западных стран. Это говорит об окончательном разрыве с внешней политикой бывшего премьер-министра Виктора Орбана, который поддерживал тесные отношения с Москвой.

Однако, одновременно с этим, Будапешт поддержал дипломатическое разрешение конфликта на Украине. В докладе указали на поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого мира и долгосрочной безопасности для Киева

За последние несколько месяцев со стороны Венгрии уже не первый раз слышна смена тональности по отношению к России. Ранее глава Минобороны страны Ромулуш Русин-Сенди заявил, что перед РФ закроют все двери, чтобы восстановить доверие с европейскими союзниками.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)