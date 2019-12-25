"Закрываем дверь". В Венгрии сделали дерзкое заявление против России

Смена тональности произошла на фоне финансового транша от Евросоюза, который накануне одобрил выделение Будапешту до 10 млрд евро.

Венгрия закроет двери перед Россией, чтобы восстановить доверие с европейскими союзниками. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Ромулуш Русин-Сенди, сообщил Telex.

По словам министра, новое правительство Венгрии должно взяться за разработку стратегии обороны, при этом учитывая интересы и ценности как своей страны, так и ее партнеров, с которыми совпадают интересы.

Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь Ромулуш Русин-Сенди, министр обороны Венгрии

Также политик обвинил Россию в том, что якобы ее разведка пыталась "проникнуть" в Венгрию, используя "черный ход".

Ранее премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не намерена поставлять вооружения на Украину.