"Закрываем дверь". В Венгрии сделали дерзкое заявление против России

Венгрия закроет двери перед Россией, чтобы восстановить доверие с европейскими союзниками. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Ромулуш Русин-Сенди, сообщил Telex.
По словам министра, новое правительство Венгрии должно взяться за разработку стратегии обороны, при этом учитывая интересы и ценности как своей страны, так и ее партнеров, с которыми совпадают интересы.
Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь
Ромулуш Русин-Сенди, министр обороны Венгрии
Также политик обвинил Россию в том, что якобы ее разведка пыталась "проникнуть" в Венгрию, используя "черный ход".
Ранее премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не намерена поставлять вооружения на Украину.
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