Он подчеркнул, что потери ВСУ очень большие.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказался о неизбежности мобилизации на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, никакие попытки использовать маски не помогут украинцам уйти от мобилизации. Он подчеркнул, что потери ВСУ очень большие. Журавлев добавил, что для сегодняшней Украины идти в армию означает "на расстрел". Также политолог считает, что наемников могут использовать в качестве угрозы для уклонистов, которые не хотят идти на фронт.

Ранее политолог Ордуханян высказался о шансах Рамасвами на победу в выборах президента США.

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