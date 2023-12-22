Политолог Ордуханян высказался о шансах Рамасвами на победу в выборах президента США

По словам эксперта, молодому кандидату не хватает опыта и понимания того, что происходит в мире.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказался о шансах политика Вивека Рамасвами на победу в выборах президента США. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, кандидат является одним из немногих, кто выступает против конфликта на Украине и помощи киевским властям. Он отметил, что на него сейчас ополчились все либеральные коллеги, в том числе и СМИ. Также Ордуханян добавил, что Рамасвами не обладает хорошей командой перед выборами, которые пройдут в ноябре 2024 года. Политолог считает, что молодому кандидату не хватает опыта и понимания того, что происходит в мире, а в США не готовы видеть его на должности президента.

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