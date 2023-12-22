Внук Никиты Хрущева ушел из жизни в Москве

Спасателей на место вызвал знакомый владельца квартиры дома по Тверской улице.

69-летний внук Никиты Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, был обнаружен в квартире в центре Москвы без признаков жизни 6 января. Об этом пишет телеканал "360", ссылаясь на источника в экстренных службах столицы.

Спасателей на место вызвал знакомый владельца квартиры дома по Тверской улице. Он сообщил, что во время телефонного разговора собеседнику стало плохо, и связь оборвалась. Правоохранителям дверь никто не открыл, тогда они дождались женщину, у которой имелись ключи. В помещении нашли тело 69-летнего мужчины.

О причинах смерти внука Никиты Хрущева неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)