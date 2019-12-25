Сын Маленкова рассказал, как Хрущев ползал на коленях перед Сталиным

Андрей Маленков поделился воспоминаниями об отце.

Сын советского руководителя Георгия Маленкова рассказал, как Никита Хрущев ползал на коленях перед Иосифом Сталиным. Такими воспоминаниями своего отца с журналистами "Ленты.ру" поделился профессор Андрей Маленков. Специалист заметил, что его родственник надеялся, что страна пойдет по тому пути развития, по которому позже пошел Китай.

Как и Дэн Сяопин в Китае, отец был уверен, что нужно начинать преобразования с экономических реформ. Он считал, что только экономически независимый человек может быть по-настоящему свободен. Наши невежественные экономисты типа Гайдара наивно полагали, что рынок сложится сам собой. Андрей Маленков, доктор биологических наук

Сын представителя советской власти напомнил, что "можно было идти дальше" после того, как в СССР начали появляться люди из среднего класса, который всю историю страны до этого момента "гнобили". Андрей вспомнил, что его отец Георгий очень ценил творческих личностей, а также стремился их поддерживать.

Профессор также уточнил, что неловкая ситуация между Хрущевым и Сталиным возникла в тот момент, когда сын Хрущева (военный летчик Леонид Хрущев) в нетрезвом состоянии в 1942 году застрелил офицера. Преступление было совершено в момент игры в "Вильгельма Телля" (стрельба по предметам, установленным на голове). За такое в СССР предполагался расстрел, но Никите Хрущеву удалось убедить Иосифа Сталина не делать этого.

За такое полагался расстрел. Хрущев приехал к Сталину и ползал на коленях. Причем это был уже второй случай — первый ему простили. Андрей Маленков, профессор

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