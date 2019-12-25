75 лет назад США свернули программу ленд-лиза

Америка прекратила делать военные поставки в СССР в рамках ленд-лиза 21 августа 1945 года.

США 75 лет назад свернули программу ленд-лиза. Американский президент Гарри Трумэн дал приказ прекратить поставки в СССР по данной программе 21 августа 1945 года. Ранее пользу ленд-лиза положительно оценивали Георгий Жуков и Никита Хрущев.

Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали, но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну, Георгий Жуков, советский маршал

Военный эксперт заявил об этом в 1963 году. Данные получены представителями КГБ во время прослушки. Жуков отметил, что у СССР не было ни взрывчатки, ни пороха, чтобы снаряжать винтовочные патроны. В этом вопросе Советскому Союзу помогли американцы.

Никита Хрущев в собственной книге воспоминаний "Время. Люди. Власть" рассказал, что ленд-лиз для СССР представлял собой кредит доверия военного времени, за который страна рассчитывалась на льготных условиях после завершения Второй мировой войны.

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