Политолог Блохин объяснил, почему у Харрис мало шансов на пост президента США

По мнению эксперта, вице-президент США выглядит слабым политиком на фоне других кандидатов.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, почему у вице-президента США Камалы Харрис мало шансов на пост американского лидера. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Харрис выглядит слабым политиком на фоне других кандидатов. Он напомнил, что последние заявления политика стали мемами в социальных сетях. Блохин подчеркнул, что если вице-президент будет участвовать в выборах, то проиграет их в конкурентной борьбе.

Ранее военный эксперт заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась.

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