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Военный эксперт заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась
Сегодня, 13:54
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Военный эксперт заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась

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Он призвал стороны к дипломатическому решению разногласий.

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, обострение конфликта между Ереваном и Баку выгодно третьим странам, которые являются противниками России. Он подчеркнул, что последствия тяжелых боев в Нагорном Карабахе так быстро не уходят. Также Кошкин добавил, что  Москва имеет весьма важную стабилизирующую роль в нынешней ситуации. Эксперт призвал стороны к дипломатическому решению разногласий.

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Фото: pxhere.com

Теги: азербайджан, армения, граница, конфликт, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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