Военный эксперт заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась

Он призвал стороны к дипломатическому решению разногласий.

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, обострение конфликта между Ереваном и Баку выгодно третьим странам, которые являются противниками России. Он подчеркнул, что последствия тяжелых боев в Нагорном Карабахе так быстро не уходят. Также Кошкин добавил, что Москва имеет весьма важную стабилизирующую роль в нынешней ситуации. Эксперт призвал стороны к дипломатическому решению разногласий.

Ранее вирусолог Альтштейн заявил о смертельной опасности сальмонеллы.

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