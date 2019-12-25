Политик Гудков уехал на Украину

По его словам, в адрес его близких начала поступать информация об угрозах.

Политик Дмитрий Гудков покинул территорию РФ и отправился на Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он пошел на такой шаг из-за опасения дальнейшего уголовного преследования по делу об имущественном ущербе, по которому он проходит как подозреваемый.

Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках. Дмитрий Гудков, политик

Политик отметил, что несколько человек из Администрации президента РФ сообщили, если он не покинет территорию государства, то следствие продолжит уголовное дело и вскоре арестует его. Гудков считает, преследование началось для того, чтобы не допустить его на выборы.

По информации ТАСС, защита политика не смогла прокомментировать информацию о его отъезде.

Напомним, 3 июня Гудков был освобожден из изолятора временного содержания, где он пробыл два дня. Ему не стали назначать какую-либо меру пресечения. Однако Гудков и его тетя остаются в статусе подозреваемых по уголовному делу о нанесении имущественного вреда.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержания оппозиционеров не связаны с политикой.

Фото: Instagram/d_gudkov