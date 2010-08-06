  1. Главная
Politico: в ЕС растет недовольство главой евродипломатии
Сегодня, 12:44
Politico: в ЕС растет недовольство главой евродипломатии

В ЕС раскрыли причны недовольства работой Каи Каллас.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в коллективном Брюсселе из-за своей позиции по России и Секторе Газа, а также натянутых отношений с региональными коллегами. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственный источник. В СМИ отметили, что текущая работа Каи Каллас не произвела впечатление на представителей политических элит ЕС. Кроме этого, у нее фиксируются напряженные отношения с рядом руководителей. В том числе речь идет  о главе Европейского совета Антониу Коштой.

Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой.

заявление европейскй газеты

Авторы материала сообщили аудитории о том, что Каю Каллас критикуют за "ястребиную" позицию в отношении Москвы, в которой глава евродипломатии, по мнению ряда чиновников, "заходит слишком далеко". Также Евросоюз недоволен ее мнением относительно палестино-израильского конфликта, а работа в данном направлении подвергается резкой критике за неэффективность. В частности, Каю Каллас обвиняют в неспособности привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис, происходящий в палестинском анклаве.

