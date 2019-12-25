Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии

Глава МИД ЕС сообщила об эскалации напряженности в регионе.

Инцидент с якобы российским беспилотником в Румынии является безрассудной эскалацией и вызовом для всей региональной безопасности Европы. Соответствующее заявление сделала бывшая эстонская чиновница и глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас через социальные сети. Эстонка выразила солидарность с властями из Бухареста и заявила, что находится в тесном контакте с национальным правительством этой страны.

Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что румынское министерство национальной обороны от 13 сентября сообщило аудитории о том, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено якобы российским БПЛА, который не представлял непосредственной угрозы безопасности местному населению. Доказательств российского происхождения дрона в Бухаресте не привели.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kaja Kallas