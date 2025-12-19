Politico: в ЕС наметился раскол по вопросу закупок оружия США для Киева

Страны Евросоюза рассказали о вооружении, которые не могут поставить для ВСУ.

Страны Евросоюза разошлись в позициях по вопросу закупок оружия для Украины в рамках пакета помощи объемом €90 млрд. Как сообщило издание Politico, Германия и Нидерланды считают, что часть суммы должна быть потрачена на покупку американских вооружений, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям.

Известно, что в декабре на политическом саммите лидеров Европейского союза делегатами было принято решение выделить Украине помощь в размере 90 миллиардов евро. Свыше двух третей от указанной суммы пойдет на покрытие военных расходов киевского режима. В среду, 14 декабря, Европейская комиссия предоставил план по реализации такого пакета поддержки ВСУ. Ожидается, что Киев получит большую свободу действий в определении того, какое оружие будет поставляться по западной схеме. В текущий момент Франция, а также Греция и Кипр уверены, что подобные контракты должны получить компании из Европы. Однако Украина также нуждается в средствах, которые производятся на территории третьих стран. Речь идет об американских комплексах противовоздушной обороны, вооружениях и запасных частях для истребителей F-16, а также об ударных системах дальнего действия. В Нидерландах выступили с инициативой по резервированию минимум 15 миллиардов евро из общей суммы на закупку у третьих стран оружия, которые не смогут поставить для ВСУ европейские государства.

Оборонный комплекс ЕС сейчас либо не в состоянии производить аналогичные системы, либо не может делать это в требуемые сроки. текст документа

В аналогичном письме от нправительства Германии говорится о том, что Берлин не согласен, что закупки вооружений в третьих странах должны ограничиваться определенным перечнем продукции. Немецкие чиновники боятся того, что такая с итуация скажется на чрезмерном ограничении возможностей ВСУ по собственной защите.

