Эксперт заметил, что теперь европейская дипломатия разделена на малые форматы.

Западное издание Politico узнало информацию о том, что Европейский союз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах. Соответствующими данными с иностранными журналистами поделился собственный источник на условиях анонимности. Эксперт уточнил, что все дело в недоверии к национальному правительству из Будапешта. В коллективном Брюсселе полагают, что местные власти могут передавать конфиденциальную информацию Москве. Ранее официальный представитель российского министерства по иностранным дела Мария Захарова ранее назвала это "воспаленной фантазией". В результате сложившейся ситуации на данный момент значительная часть европейской дипломатии ведется в малых форматах, таких как Е3 (Франция, Германия, Великобритания), Е4 (те же страны, но дополнительно к ним прибавляется Италия), "Веймарский треугольник" (Германия, Польша, Франция) и других объединениях.

В целом именно недостаточно лояльные государства являются главной причиной того, что значительная часть европейской дипломатии сейчас проходит в меньших форматах. антонимный источник из ЕС

Politico: в ЕС опасаются миграционного кризиса из-за ударов США по Ирану.

