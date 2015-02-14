Politico: в ЕС опасаются миграционного кризиса из-за ударов США по Ирану

Западная пресса рассказала о том, что ситуация может ухудшиться до того, как в силу вступит новый пакт.

Politico: в ЕС опасаются миграционного кризиса из-за американо-израильских ракетных ударов ударов по Ирану. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на политические элиты из стран-членов регионального сообщества. Авторы статьи отметили, что речь идет о новом испытании для реформированной системы предоставления убежища в Европе. В СМИ уточнили, что операция США и Израиля против Ирана началась всего за несколько месяцев до вступления пакта в силу. Документ в ЕС вступит в законную силу в июне 2026 года.

Нельзя проглядеть риск нового миграционного кризиса. Такой кризис может стать испытанием эффективности новых правил в блоке, и это то, к чему мы должны быть готовы. Николас Иоанниди, председатель государственного комитета Республики Кипр по миграции и международной защите

Министр Швеции по вопросам миграции Йохан Форсселль высказал мнение о том, что ЕС не может позволить себе новый миграционный кризис, так как еще не справился с последствиями первой волны, которая произошла десять лет назад. Однако министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка уточнил, что в 2015-2016 годах Европа смогла справиться с притоком иностранцев, поэтому и сейчас способна принять беженцев с Ближнего Востока.

Напомним, что Европа в 2015-2016 годах столкнулась с массовым притоком беженцев. Многие из них прибыли из Сирии. Мигранты спасались на территории ЕС от последствий конфликта в своей стране. На тот момент такие приграничные страны регионального сообщества, как Греция, Италия, Венгрия, пропускали беженцев через свою территорию вглубь субконтинента. Этот процесс спровоцировал конфликт внутри союзников. В 2024 году после нескольких лет переговоров политики приняли так называемый миграционный пакт, который вводит новые правила приема мигрантов и беженцев.

Фото: pxhere.com