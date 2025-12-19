Европейские политики считают, что США больше не будут надежным партнером для ЕС.

Происходящий сдвиг в американской внешней политике может завершиться радикальным переустройством коллективного Запада, которое перевернет глобальный баланс сил на геополитической арене. Соответствующими данными поделились журналисты из европейского издания Politico со ссылкой на неназванных местных чиновников. Эксперты уверены, что кризис в отношениях между ЕС и США неизбежен. Сейчас многие члены национальных правительств Европы, включая самых давних международных союзников Вашингтона, видят угрозу в обещании Дональда Трампа ввести карательные пошлины против любого, кто помешает Белому дому получить контроль над Гренландией. Дипломаты уточнили, что это стало последней каплей в терпении элит.

В частных разговорах европейские чиновники считают стремление Дональда Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумием". Они связывают это решение политика с его "воинственным" настроением после атаки в Венесуэле. Теперь Европа уверена, что глава США заслуживает жестких ответных мер из-за "ничем не спровоцированного нападения" на союзников в ЕС. В Евросоюзе больше не считают, что Вашингтон можно назвать надежным торговым партнером или союзников в сфере обеспечения безопасности.

Происходит непрерывный сдвиг в политике США. Просто ждать - не решение. Необходимо упорядоченное и скоординированное движение к новой реальности. источник СМИ в одном из правительств ЕС

Фото: pxhere.com