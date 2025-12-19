На Западе считают, что Украину могут урезать в правах после евроинтеграции в региональное сообщество.

Европейская комиссия обсуждает предварительные предложения по реформе системы вступления в региональное сообщество. План предусматривает введение двухступенчатой модели, которая может ускорить вступление Украины в Евросоюз. Соответствующими данными поделилась западная газета Financial Times (FT) со ссылкой на местных чиновников. Эксперты уточнили в публикации, что такая инициатива вызывает обеспокоенность в некоторых национальных правительствах стран ЕС. Власти напуганы подходом "упрощенного расширения", так как они могут иметь за собой масштабные последствия. Согласно обсуждаемым инициативам, Украина сможет вступить в Европейский союз, однако на начальном этапе киевский режим будет иметь ограниченные полномочия в принятии решений. В частности, страну могут ограничить в праве голоса на саммитах и заседаниях профильных министров. Доступ к единому европейскому рынку может быть получен Украиной поэтапно, как и к сельскохозяйственным субсидиям, фондам развития. Таким образом союзники планируют отойти от следования правилам 1993 года, требующих полного соответствия всем критериям до приема в ЕС.

Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который случается раз в поколение, и мы должны им воспользоваться. истосник газеты в статье

Известно, что на текущий момент ряд стран-членов Европейского союза выступает против изменения правил расширения и создания двухуровневой системы. Дипломаты боятся подрыва стабильности в регионе и дальнейших негативных последствий для остальных государств-кандидатов.

Напомним, что 31 декабря европейское издание Politico сообщило, что Украина не смогла в 2025 году продвинуться в вопросе вступления в ЕС, несмотря на просьбы коллективного Брюсселя ускорить реформы в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией в стране.

Фото: pxhere.com