СМИ сообщили о позиции европейских чиновников по мирному урегулированию украинского конфликта.

В Еврокомиссии считают, что лидер киевского режима Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта с Москвой в том случае, если политический деятель сможет представить вступление Украины в региональное сообщество (ЕС) как выигрыш от мирных переговоров. Соответствующими данными со своей аудиторией поделились западные журналисты из издания Financial Times со ссылкой на официальных лиц из Европейской комиссии.

Чиновники ЕК полагают, что… Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат. публикация иностранного СМИ

Туск: вопрос территориальных уступок со стороны Украины принципиален.

