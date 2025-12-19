Politico: публикация Трампом переписки с Макроном и Рютте подорвала доверие к США

Европа пересмотрит общение с политиками из США через мессенджеры.

Публикация американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом переписки с французским политическим лидером Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте "привела в ужас" европейские элиты и подорвала доверие к Вашингтону. Соответствующей информацией поделились западные журналисты из издания Politico. Авторы публикации написали о том, что размещение в открытом доступе этих сообщений шокировала европейских политиков даже больше, чем угрозы вашингтонской администрации в адрес коллективного Брюсселя с целью добиться от них уступок по территориальному вопросу Гренландии, от которых американский президент в конечном итоге отказался. Неназванный дипломат из ЕС счел действия главы Белого дома неприемлемыми и выразил уверенность в том, что такая ситуация приведет к отказу коллективного Брюсселя от общения через мессенджеры.

"Теперь все будет проходить через слои бюрократии", "Теперь, когда доверие пропало, его не вернуть. Я чувствую, что мир фундаментально изменился". источники иностранной газеты

Напомним, что Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social скриншоты сообщений, которые ему отправляли в личной переписке Макрон и Рютте. Французский политик предлагал коллеге из Вашингтона организовать в Париже встречу "Большой семерки" (G7) и пригласить к участию Москву.

Фото: Белый дом