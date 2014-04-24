Урсулу фон дер Ляйен снова обвинили в непрозрачности процессов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не документировала собеседования с участием кандидатов на должности европейских комиссаров. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Politico. Авторы публикации уточнили, что запрашивали в 2024 году документы о собеседовании главы ЕК с еврокомиссаром от Испании Тересой Риберой. Позже эта женщина стала заместителем председателя ЕК. Комиссия спустя год ответила прессе, что разговор с кандидатом состоялся в устной форме и никаких документов на мероприятии "составлено не было".

Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо раскритиковала долгий ответ ЕК. Иностранная чиновница пояснила, что общественности очень сложно понять, почему запросы на доступ к документам рассматриваются в ЕК с такими длительными задержками, особенно когда в ответе говорится о том, что документ не был найден. Эксперт добавила, что подобная ситуация может подорвать доверие граждан к существующей администрации Европейского союза.

Напомним, что ранее ЕК уже обвинялась в непрозрачности процессов. В 2024 году Суд Евросоюза постановил, что Еврокомиссия не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы регионального сообщества, когда сняла с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия медицинских препаратов. Контракты заключались под личным контролем Eрсулы фон дер Ляйен путем обмена личными SMS-сообщениями с руководителями фармацевтических корпораций. Данная переписка впоследствии была ликвидирована, по официальному утверждению ЕК, "случайно".

В ЕК рассказали, что войдет в 19-й пакет санкций против России.

Фото: YouTube / European Commission