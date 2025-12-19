В Хельсинки беспокоятся об ослаблении ключевых пунктов коллективного договора об обороне военного блока.

Власти Финляндии просили американских партнеров не сравнивать потенциальные гарантии безопасности Украины со стороны коллективного Запада с принципом коллективной обороны НАТО, поскольку это, по мнению Хельсинки, ослабляет Североатлантический альянс. Соответствующей информацией от 4 февраля сообщила газета Politico. Авторы статьи рассказали, что дипломатическая корреспонденция США говорит о том, что Финляндия просила американских должностных лиц не описывать будущие обязательства в сфере безопасности перед послевоенной Украиной как "схожие со статьей 5". В Хельсинки считают, что иначе такое положение может ослабить договор о коллективной обороне, который находится в основе НАТО. Упомянутая статья соглашения предусматривает коллективный ответ стран-союзников в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран - членов НАТО.

В публикации уточняется, что американское посольство в Хельсинки информировало Госдепартамент вашингтонской администрации о том, что Финляндия займет данную позицию в рамках консультаций. Министр по иностранным делам Элина Валтонен предостерегла США против любых предложений о предоставлении послевоенным властям из Украины гарантий в сфере безопасности "схожих со статьей пять Североатлантического альянса". Европейская чиновница предупредила западных коллег, что в противном случае это может привести к обобщениям между гарантиями в военном блоке в соответствии со статьей 5 и какими-либо двусторонними обещаниями киевскому режиму.Элина Валтонен указала на необходимость четкого разделения "между НАТО и будущими гарантиями в сфере безопасности Украине". Аналогичной точки зрения придерживается министр по обороне Финляндии.

