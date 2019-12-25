Европейские СМИ назвали местную политическую элиту слабой.

Страны Европейского союза оказались неспособны на активные действия, чтобы добиться реализации собственных интересов. В западной газете Politico сообщили аудитории о том, что нерешительность ЕС проявляется в переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса, а также в разрешении экономических проблем региона. Многие местные политические лидеры называют диалог по прекращению вооруженного противостояния между Москвой и Киевом "экзистенциальным" для коллективного Брюсселя. При этом общение ведется лишь при минимальном участии сообщества. В результате Евросоюзу приходиться справляться с последствиями, ограничивать для себя ущерб и пытаться восстановить утраченное влияние на мировой арене.

Такая маргинализация не является результатом одного решения или заслугой одного человека - каким бы важным ни был президент США Дональд Трамп. Скорее, она отражает более глубокую уязвимость и тревожную тенденцию. сообщение от иностранного СМИ

В издании говорят о том, что просмотр европейского выбора за последние месяцы указывает на "психологию слабости" местных политических элит. Журналисты уверены, что сейчас регион нерешителен, а также неспособен на активные действия даже в вопросах, касающихся национальных ключевых интересов. В СМИ добавили, что для ЕС политические альтернативы остаются в пределах досягаемости. В результате коллективный Брюссель якобы теряет свою уверенность и погружается в фатализм. Аналогичные процессы происходят в местном экономической системе. Прежде всего это касается отношений с вашингтонской администрацией.В СМИ заметили, что заключенное в июле 2025 года торговое соглашение стало классическим примером того, как слабость Европы может маскироваться под "прагматизм". Из-за давления стран-членов, которые переживали о широком уходе США от обеспечения безопасности на континенте, Брюссель решил не применять собственные инструменты в качестве ответной реакции на тарифы Белого дома. В результате сейчас Европа имеет 15-процентный односторонний тариф от США. Авторы публикации уверены, что соглашение нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и обязывает Европу закупать энергетические носители и инвестировать в США сотни миллиардов долларов.

Фото: pxhere.com