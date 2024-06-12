  1. Главная
Politico: США хотят дать Украине гарантии уже после сделки
Сегодня, 8:54
Марко Рубио провел с европейцами беседу по вопросу мирного плана для Украины.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил международным союзникам  из европейского региона о том, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение по украинскому ризису до того, как Белый дом согласится на какие-либо гарантии по безопасности для киевского режима. Соответствующие слова дипломата приводят в статье иностранные журналисты из западного издания Politico.

Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины.

По словам собственного источника СМИ, Марко Рубио широко упомянул несколько других вопросов с европейскими  коллегами, которые, по его словам, необходимо решить после заключения договора между Москвой и Киевом. В Европе считают, что речь идет о территориальной целостности Украины и российских замороженных активах. Вашингтонская администрация ранее упоминала в публичном пространстве о том, что занимается разработкой мирного плана. Однако чиновники не намерены обсуждать детали документа, так как пункты еще не согласованы. В Москве прокомментировали ситуацию, отметив, что Кремль сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

