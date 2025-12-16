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Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова
Сегодня, 8:58
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Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова

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На Западе СМИ отменило выпуск публикации из-за "решения редакции".

Западное издание Politico Europe в последний момент сняло с публикации статью российского министра по иностранным делам Сергей Лаврова "по решению редакции". Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы внешнеполитического ведомства нашего государства. Сейчас полный текст статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" опубликован российским дипломатическим ведомством на своем официальном сайте.

Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

пресс-служба МИД РФ

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Фото: МИД России

Теги: politico europe, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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