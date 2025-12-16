Западное издание Politico Europe в последний момент сняло с публикации статью российского министра по иностранным делам Сергей Лаврова "по решению редакции". Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы внешнеполитического ведомства нашего государства. Сейчас полный текст статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" опубликован российским дипломатическим ведомством на своем официальном сайте.
Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
пресс-служба МИД РФ
Лавров: непонятно, каким образом Федоров хочет сделать Крым островом.
Фото: МИД России
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