Лавров: непонятно, каким образом Федоров хочет сделать Крым островом

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в ответ на заявление украинского министра по обороны Михаила Федорова о том, что "Крым станет островом скоро" поинтересовался тем, каким образом киевский режим планирует это сделать. Чиновник из внешнеполитического ведомства в Москве посоветовал коллеге сначала освоиться в должности. Соответствующее заявление эксперт сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале.

Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: реализация договоренностей Аляски позволила бы начать согласование деталей.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН