Венгрия может лишиться права вето.

Европейская комиссия планирует 3 декабря 2025 года публично представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу киевского режима. Соответствующими данными с аудиторией поделились местные журналисты из издания Politico. Источники в СМИ говорят, что руководители в ЕК намерены опираться на положение 122 статьи Договора о ЕС. В нем речь идет о том, что национальные правительства имеют право принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами о мерах, соответствующих экономическому положению". Этот пункт будет интерпретирован таким образом, что в виду значимости финансовых вопросов для продления санкционного давления на Кремль Евросоюзу будет достаточно получить одобрение квалифицированного большинства стран-членов по активам России. Такая деятельность может лишить Будапешт права вето.

Напомним, что 1 декабря глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза ЕС Кая Каллас заявила, что ЕК на саммите ЕС 18-19 декабря планирует принять решение об экспроприации активов Москвы. Большая часть замороженных в регионе суверенных активов России в размере 200 миллиардов евро в текущий момент заблокирована на площадке Euroclear, расположенной на территории Бельгии. Известно, что 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании этих денежных средств. Местный премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех членов регионального сообщества полностью разделить финансовые риски.

ЕК скоро представит предложения по изъятию российских активов.

