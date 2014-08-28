Региональное СМИ раскрыло конфликт между Каей Каллас и Брюсселем.

Европейская комиссия скоро представит предложения по изъятию российских финансовых активов. Соответствующее заявление сделала перед СМИ глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. иностранная чиновница сообщила о том, что не допустит того, чтобы за киевский режим платили одни только европейские налогоплательщики. Такой позиции эксперт придерживалась на рабочей встрече с депутатами регионального сообщества в Страсбурге. Она снова призвала коллег использовать замороженные активы Москвы, чем вызвала раздражение со стороны ряда политиков. Такой комментарий дали западные журналисты в местном издании Euractiv со ссылкой на собственные источники.

Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию активов России. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

По данным новостного портала, глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас на встрече в Страсбурге "решительно выступила в защиту" предложения Урсулы фон дер Ляйен об использовании активов России для выдачи кредитов украинским властям. Однако такому решению противится Бельгия, на территории которой содержится большая часть таких средств.

Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России? собеседник иностранного СМИ

Один из участников официального мероприятия уточнил, что Кая Каллас говорила о Бельгии в "снисходительном тоне". Депутат Европейского парламента, не представляющий Брюссель, счел, что речь дипломата свелась к одному посылу. Речь шла о том, чтобы национальное правительство "прекращало ныть".

В ЕС хотят передать контроль за фондовыми биржами от стран единому органу.

Фото: YouTube / European Commission