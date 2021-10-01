В ЕС хотят передать контроль за фондовыми биржами от стран единому органу

Еврокомиссия вынесет это предложение на обсуждение 3 декабря 2025 года.

Контроль за фондовыми биржами стран Европейского союза должен перейти единому органу регионального сообщества для стимулирования его экономической системы. Соответствующий комментарий сделал европейский комиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке. Женщина дала такой ответ иностранным журналистам из издания Politico. В СМИ пояснили, что Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) получит возможность контролировать фондовые биржи Euronext и Nasdaq Europe. Аналитики ждут того, что надзорный орган будет независим от национальных правительств стран-членов. ESMA в таком случае может реагировать быстрее на нарушения, чем местные ведомства.

Нам нужен единый рынок. Если мы не будем действовать иначе, мы вряд ли добьемся каких-то других результатов. Так что, если есть поддержка, давайте действовать. Мария Луиш Альбукерке, эксперт

Некоторые страны ЕС выступают против этой инициативы. В частности, речь идет о Люксембурге и Ирландии. Некоторые страны-члены Европейского союза опасаются финансового усиления Франции, на территории которой расположено Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Другие же предположили, что нововведение отпугнет вкладчиков от инвестиций в рынки.

Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева.

Фото: pxhere.com