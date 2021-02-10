Полиция задержала водителя "Мерседеса", избившего пешехода на тротуаре в Кировском районе

Мужчине проявил агрессию после того, как неизвестный близко подошел к его машине.

Полиция установила личность водителя "Мерседеса", который подрался с прохожим на проспекте Ветеранов 7-го февраля. В отношении мужчины составили несколько протоколов, но не за конфликт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Правоохранители заинтересовались ситуацией после того, как видео с дракой попало в Интернет. На кадрах видно, как иномарка заезжает на тротуар, после чего близко к машине подходит неизвестный. Это не понравилось водителю и он начал бить пешехода. Тот решил ответить агрессору и тоже с кулаками.

Водителем оказался 30-летний Эльвин. Место своей работы он не сообщил полиции. Мужчине придется оплатить штраф за езду по тротуару и отсутствие на машине одной фары. Если потерпевший обратится в полицию с заявлением на обидчика, то дело будет рассматриваться.

Эльвин извинился перед жителями Кировского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кировском районе Ленобласти мнительная женщина сообщила в полицию о похищении мужа.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО