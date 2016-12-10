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На Ветеранов водитель Mercedes избил пешехода, который сделал ему замечание

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Потерпевшему не понравилось, что автомобилист заехал на тротуар.

В воскресенье, 7 февраля, на проспекте Ветеранов произошел конфликт между водителем Mercedes и пешеходом. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Piter.TV

Потасовка между двумя мужчинами началась из-за замечания: автомобилист заехал на тротуар, что не понравилось пешеходу. В результате водитель иномарки вышел из машины, избил своего оппонента, после чего сел за руль и уехал.

Пешеход некоторое время приходил в себя. Он дождался полиции, а затем самостоятельно покинул место происшествия.

Подробности случившегося выясняются. О состоянии пострадавшего сведений нет.

Ранее мы писали, что в парадной на Белы Куна подростки избили и ограбили взрослого петербуржца.

Видео: Piter.TV

Теги: драка, избиение, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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