На Ветеранов водитель Mercedes избил пешехода, который сделал ему замечание

В воскресенье, 7 февраля, на проспекте Ветеранов произошел конфликт между водителем Mercedes и пешеходом. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Piter.TV
Потасовка между двумя мужчинами началась из-за замечания: автомобилист заехал на тротуар, что не понравилось пешеходу. В результате водитель иномарки вышел из машины, избил своего оппонента, после чего сел за руль и уехал.
Пешеход некоторое время приходил в себя. Он дождался полиции, а затем самостоятельно покинул место происшествия.
Подробности случившегося выясняются. О состоянии пострадавшего сведений нет.
Ранее мы писали, что в парадной на Белы Куна подростки избили и ограбили взрослого петербуржца.
Видео: Piter.TV
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