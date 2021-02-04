В парадной на Белы Куна подростки избили и ограбили взрослого петербуржца

Мужчина сделал компании, стоящей на лестничной площадке, замечание.

В третьем часу ночи в четверг, 4 февраля, в полицию обратился уроженец Выборга. 38-летний мужчина, работающий начальником склада в косметической компании, рассказал, что на него напали подростки в парадной дома на Белы Куна. Об стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Со слов мужчины, он поднимался по лестнице и на площадке между пятым и шестым этажами заметил группу подростков. Мужчина сделал шумным юнцам замечание и попросил уйти из парадной, но молодые люди прыснули незнакомцу в лицо из перцового баллончика, завязалась драка. В ходе потасовки из кармана мужчины вытащили портмоне с документами, деньгами и банковскими картами, затем подростки скрылись. Позднее избитый заявитель нашел свое портмоне в той же парадной, но 17 тысяч рублей наличными в нем отсутствовали.

В полиции изъяли записи с камеры видеонаблюдения, на которых заметно, что мужчина вошел в дом в 22.46, а уже в 22.52 из парадной выходят пятеро неизвестных. По словам избитого мужчины, он запомнил двух русских парней 16-18 лет на вид и светловолосую девушку 13-16 лет на вид в темной куртке.

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Видео: Piter.TV